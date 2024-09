Ganesh Festival : गणेश मंडपांचा वाहतुकीला अडथळा; महापालिकेसह पोलिसांच्या आवाहनाला मंडळ जुमेनात

Ganesh Festival : वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही अशारीतीने गणेश मंडळांनी मंडपांची उभारणी करण्याचे आवाहन शहर पोलिस आयुक्तालयाने केलेले असताना, भररस्त्यात मंडप उभारणी करीत मंडळांनी पोलिसांच्या आवाहनाला झुगारल्याचे दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी मंडप उभारणीसाठी रस्त्यांवर खड्डे केले. तर शहरात बहुतांशी ठिकाणी उभारलेल्या मंडपांमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. (Ganesh Mandap is hindrance to traffic in city )