By

Nashik Ganeshotsav 2023 : समस्त भाविकांचे आराध्य दैवत असणाऱ्या गणरायाला इगतपुरी शहरासह तालुक्यात मोठ्या उत्साहवर्धक वातावरणात व मंगलमय वातावरणात वरुण राजाच्या साक्षीने निरोप देण्यात आला.

लाडक्या गणरायाला निरोप देण्यासाठी सकाळपासुनच इगतपुरी शहरासह घोटीत गर्दी उसळली होती." गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या", "अर्धा लाडु फुटला, गणपती बाप्पा उठला", "मोरया रे बाप्पा मोरया रे", "अर्धा लाडु चंद्रावर, गणपती बाप्पा उंदरावर,आदींच्या घोषणांनी परिसर निनादुन गेला होता.

दरम्यान तालुक्यासह परिसरात गणरायाला घराघरातुन मोठ्या श्रध्देने व जल्लोषपुर्ण वातावरणात अभिवादन करण्यात येवून अलविदा करण्यात आले. (Nashik Ganeshotsav 2023 Farewell to Ganaraya in Igatpuri taluka in rousing atmosphere)

दरम्यान गेल्या दहा दिवसांपासुन भक्तीभावाने पूजा अर्चना केल्यानंतर आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप देताना भाविक भक्त भावनिक झाला होता. शहरात ठिकठिकाणी बाप्पाना विर्सजित करण्यात आले.

लाडक्या गणरायाला निरोप देण्यासाठी भाविकांची प्रचंड गर्दी दिसून आली. यंदा डीजे मुक्त गणेश विसर्जन मिरवणूक बघायला मिळाली. यामुळे पारंपरिक वाद्यांवर भर दिलेला असल्याचे परिसरात दिसून आले. गणेशभक्त लाडक्या बाप्पाला निरोप देताना विघ्नहर्त्याला पुढच्या वर्षी लवकर येण्याची आर्जव करत बाप्पाला भावपूर्ण निरोप देण्यात आला.

तालुक्यात सर्वत्र उत्साह

इगतपुरी तालुक्यातील बोरटेंभे, घोटी टाकेद, कावनई, वाडीवऱ्हे, मुकणे, सांजेगाव, पाडळी देशमुख, गोदें, भावली, नांदगाव सदो, मोगरे, मालुंजे, खेड, मुंढेगाव, देवळे,आहुर्ली, साकुर, माणिकखांब,

बेलगाव तऱ्हाळे, कवडदरा, वैतरणा, साकुर, अस्वली स्टेशन, कुऱ्हेगाव, बेलगाव कुऱ्हे, उभाडे, उंबरकोन, धामणगाव आदी गांवामध्येही जल्लोषमय वातावरणात व मोठ्या उत्साहात गणेशमूर्तिचे विसर्जन करण्यात आले.

टाळ-मृदुंगाच्या गजरात गणरायाला निरोप देण्यासाठी सहभागी झालेला तरुण वर्ग व वारकरी भजनी मंडळातील सर्व सहकारी

पिंपळगाव मोर येथे टाळ-मृदुंगाच्या गजरात गणरायाला निरोप

इगतपुरी तालुक्यातील पिंपळगाव मोर येथे गेल्या दहा दिवसापासून विराजमान झालेल्या बाप्पाला आज साश्रुनयनांनी निरोप देण्यात आला.

सालाबादाप्रमाणे बाप्पा विराजमान झाल्याने गणेशोत्सव काळात अत्यंत आनंद आणि मंगलमय वातावरण निर्माण झाले होते. लहान मुलांना तर पर्वणीच होती.पिंपळगाव मोरचे वैशिष्ठ्य म्हणजे टाळ मृदुंगाच्या तालात पारंपरिक पद्धतीने बाप्पाची गावातून मिरवणूक काढण्यात आली.

ग्रामप्रदक्षिणा झाल्यानंतर दारणा नदीकाठी आरती व त्यांनतर विसर्जन करून प्रसाद वाटप करण्यात आला.

गावातील भजनी मंडळी गणेशोत्सव काळात दहाही दिवस प्रत्येक घरगुती व मंडळाच्या गणपती समोर वारकरी भजन करून हरिनामाचा जागर करतात.प्रत्येक गणपतीसमोर भजन ठरलेले असते.

मध्यरात्रीपर्यंत रोज भजनाचे कार्यक्रम होतात.भजनी मंडळींमध्ये शांताराम काळे, जगन्नाथ काळे, सुरेश काळे, हौशीराम काळे, नामदेव काळे, बाळू माळी, दशरथ काळे,सदाशिव काळे, भगवंता सोनवणे, रामदास काळे, संजय कदम, देविदास कुंदे, मधुकर बेंडकोळी, ज्ञानेश्वर डगळे, नितीन कदम, योगेश काळे, वाळू कदम आदींसह तरुण पिढीने देखील सहभाग नोंदवला.

कर्णकर्कश डीजेला फाटा

तरुण वर्गाने एकत्र येत डीजे सारख्या कर्णकर्कश आवाजाला व वाद्याला फाटा देत गावातीलच वारकऱ्यांच्या मदतीने टाळ मृदुंगाच्या साक्षीने गणरायाला निरोप दिला. येथील तरूण अनेक वर्षांपासून एक गाव एक गणपती असा उपक्रम राबवितात.

मात्र यावर्षी सर्व एकंदर परिस्थितीचा विचार करून गावातील तरुणांनी एक आदर्श उभा केला व टाळ मृदंगाला प्राथमिकता देत डिजेलाही नाकारत टाळ मृदुगांला प्राधान्य देत गणरायाला निरोप दिला. त्यामुळे सर्वांचे कौतुक होत आहे.