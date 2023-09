Nashik Ganeshotsav 2023: नामपूरला भावपूर्ण वातावरणात गणरायाला निरोप

By

Nashik Ganeshotsav 2023 : "गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या" च्या जयघोषात येथील सार्वजनिक गणेश मंडळ व घरगुती गणेश मूर्तीचे भावपूर्ण वातावरणात दहा दिवस विराजमान झालेल्या गणरायाला बँड, ढोल, बँजो पथकाच्या गजरात, पुष्पवृष्टी, कागदी फुलांचा वर्षाव करत निरोप देण्यात आला.

ग्रामपंचायत प्रशासनाने केलेल्या आवाहनानुसार व्याघ्रेश्वर मंदिर, नकट्या बंधारा, शनिमंदिर परिसरात जलप्रदूषण रोखण्यासाठी शेकडो गणेश मूर्तींचे संकलन करण्यात आले. मूर्ती संकलन केंद्रांवर लाडक्या बाप्पाला निरोप देताना भाविकांच्या डोळ्यांच्या कडा पाणावल्या होत्या. रात्री बारा वाजेपर्यंत मिरवणूका सुरू होत्या. (Nashik Ganeshotsav 2023 Farewell to Ganaraya in soulful atmosphere at Nampur)

गणरायाला अखेरचा निरोप देताना बँजोच्या तालावर नाचताना तरुण कार्यकर्ते

इंदिरानगर येथील रुलर मेकर्स गणेश मंडळाला ईद-ए-मिलादच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (ता.२९) पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने शनिवारी (ता.३०) विसर्जन मिरवणूक निघणार असल्याचे मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पोलीस प्रशासनावरील ताण कमी व्हावा, यासाठी शहरात सातव्या दिवसापासून सार्वजनिक विसर्जन मिरवणुकीना प्रारंभ झाला. विसर्जनदिनी (ता.२८) सकाळपासूनच शहरातील वातावरण भक्तीमय बनले होते.

शहरात सुमारे वीसपेक्षा अधिक सार्वजनिक मंडळांनी श्रींची स्थापना केली होती. काही मंडळांचा अपवाद वगळता बहुतांश मंडळानी समाज प्रबोधनात्मक देखाव्यांकड़े पाठ फिरवली होती. शहरातील अनेक मंडळानी विद्यार्थ्यांच्या कला गुणांना वाव देण्यासाठी विविध स्पर्धा घेतल्या.

मालेगाव रोडचा राजा शिवमुद्रा गणेश मंडळाच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनातील विविध प्रसंगावर आधारित महानाट्याची मेजवानी नागरिकांना मिळाली. आनंद मंडळाने रक्तदान शिबिरे घेतले.

मोदकेश्वर मंडळाच्या वतीने मंत्र पुष्पांजली, एक हजार अथर्वशीर्ष पठनाचा विधिवत कार्यक्रम, तर मोदकेश्वर मंडळाचा शंभर जोडप्यांच्या महापूजेचा कार्यक्रम उत्साहात झाला.

लहान-मोठ्या मंडळांनी फुलांची मनमोहक आरास करून गणेशरथ सजविले होते. सकाळी दहा वाजल्यापासून बॅंडपथक, ढोल- ताशा, टाळ मृदंगाच्या गजरात गुलालाची मुक्त उधळत करीत मिरवणुकांना प्रारंभ झाला.

आपल्या आवडत्या बाप्पांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी जनसागर लोटला होता. हातगाडी, ट्रॅक्‍टर, टेंपो, रिक्षा आदी वाहनांवर मंडळाचे गणपती विराजमान झाले होते. खासगी विहीर, कोटबेल परिसरातील धरणात गणपती मुर्त्यांचे विसर्जन झाले.

विसर्जनासाठी घरांमध्ये व सार्वजनिक गणेश मंडळांमध्ये लगबग दिसून येत होती. यंदा मोसम नदीपात्रात श्रींच्या विसर्जनास ग्रामपंचायत प्रशासनाने परवानगी नसल्याने मूर्ती संकलन केंद्रांची भूमिका महत्त्वाची ठरली.

योगायोग, आनंद गणेश मंडळाने जलप्रदूषण रोखण्यासाठी मोठया मूर्तींचे विसर्जन न करता पर्यावरण संवर्धनाचा अनोखा संदेश दिला. शहरातील अनेक नागरिकांनी घरातच कुंड साकारत मूर्तीचे पर्यावरणपूरक विसर्जन केले.

अनेक बालगोपालांनी एकत्रित येत विसर्जन केंद्रांवर मूर्ती दान केल्या. पारंपरिक पध्दतीने विसर्जन करताना पूर्ण कुटुंब किंवा आप्तेष्ट मिळेल त्या वाहनाचा उपयोग करून दरवर्षी मोसम नदीपात्रात हजर होतात.

पण यंदा मूर्तीदानाचा पर्याय हाती असल्याने भाविकांनी मूर्ती दानाला पसंती दिली. मिरवणूक काळात किरकोळ बाचाबाची वगळता कोणतीही अनुचित प्रकार घडला नाही.

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पुरुषोत्तम शिरसाठ, गुन्हे शाखेचे सुनील पाटील, शांतता समितीचे पदाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला.