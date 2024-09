Nashik Ganeshotsav 2024 : 5 दिवसाच्या बाप्पाला भावपूर्ण निरोप! महापालिकेकडून विविध ठिकाणी 126 मूर्तींचे संकलन

Ganesha devotees immersing Lord Ganesha in Godavari river on the fifth day esakal

Nashik Ganeshotsav 2024 : शहरात बुधवारी (ता. ११) पाच दिवसांच्या गणरायाला भावपूर्ण निरोप देण्यात आला. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर याच्या जयघोषाने परिसर दुमदुमून गेला होता. दरम्यान, महापालिकेतर्फे यंदाही विविध ठिकाणांहून १२६ मूर्तींचे संकलन करण्यात आले. राज्याच्या विविध भागात गणपतीच्या स्थापनेबाबत विविध प्रथा-परंपरा आहेत. यात दीड, तीन, पाच, सात व दहा दिवसासह २१ दिवसांच्या गणरायाची स्थापना केली जाते. याला कोणताही धार्मिक किंवा शास्त्रीय आधार नसला तरी परंपरा म्हणून ही प्रथा सुरूच आहे. ( heartfelt farewell to 5 day Bappa )