Nashik Ganeshotsav 2024 : जिल्ह्यात अडीच हजार ‘श्रीं’ची प्रतिष्ठापना! ग्रामीणमध्ये 804 गावांमध्ये ‘एक गाव-एक गणपती’

Nashik Ganeshotsav 2024 : जिल्ह्यात लाडक्या गणरायाचे मंगलमय वातावरणात आगमन झाले. नाशिक ग्रामीण पोलिसांच्या हद्दीतील ४० पोलिस ठाण्यांतर्गत एकूण दोन हजार ६०७ मंडळांनी ‘श्रीं’ची प्रतिष्ठपना केली असून, यात ८०४ गावांत ‘एक गाव-एक गणपती’ संकल्पना राबविण्यात आली आहे. (installation of two half thousand ganesha idols in district)