Anandacha Shidha: गणेशोत्सव संपला तरी आनंदाचा शिधा मिळेना! लाभार्थ्यांची तक्रार; अपूर्ण संच आल्याने नागरिक योजनेपासून वंचित

नाशिक : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारकांना आनंदाचा शिधा वाटप करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. मात्र, गणेशोत्सव संपला तरी आनंदाचा शिधा न मिळाल्याची तक्रार लाभार्थ्यांकडून होत आहे. (Ganeshotsav over not get anandacha shidha)