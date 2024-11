Girish Mahajan Nashik Daura : गिरीश महाजन काढणार नाराजांची समजूत; नाशिकमध्ये ठोकणार 3 दिवस तळ

नाशिक : विधानसभेत पुन्हा महायुतीचा झेंडा फडकविण्यासाठी भाजपचे संकट मोचक गिरीश महाजन नाशिकच्या मैदानात उतरले असून, पुढील तीन दिवस ते नाराजांची समजूत काढण्याबरोबरच महायुतीच्या उमेदवारांसाठी डावपेच आखणार आहेत. महायुतीच्या उमेदवारांविरोधात उभ्या राहिलेल्या उमेदवारांचा अर्थ पुरवठाही तपासणार असल्याने विधानसभा निवडणुकीत संघर्ष वाढण्याची चिन्हे आहेत. (Girish Mahajan will bring understanding to disgruntled and will strike camp for 3 days )