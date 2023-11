By

Nashik Got Talent: शालेय जीवनात अभ्यासासोबत कलात्‍मकता जोपासणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. शाळकरी विद्यार्थ्यांना आपल्‍यातील कलागुणांचे सादरीकरण करण्याची संधी उपलब्‍ध करून देताना त्‍यांचा बक्षिसांनी सन्‍मान केला जाणार आहे.

त्‍यासाठी गीतगुंजन म्‍युझिकल बँडतर्फे शाळांमध्ये ‘नाशिक गॉट टॅलेंट’ उपक्रमाचे आयोजन केले आहे. ‘सकाळ’ माध्यम समूहाचे या उपक्रमाला माध्यम प्रायोजकत्व लाभले असून, यानिमित्त विद्यार्थ्यांमधील दडलेल्‍या गुणांना व्‍यासपीठ मिळेल. (Nashik Got Talent initiative Organized in school for school teacher news)

‘झी टीव्‍ही सारेगमा’ फेम, ‘इंडियन आयडॉल’फेम, ‘ई-टीव्‍ही सप्त सुरेख सरगम’ फेम गायक भूषण कापडणे यांच्‍या नेतृत्वाखाली हा उपक्रम आयोजित केला आहे. ‘नाशिक गॉट टॅलेंट’ या उपक्रमांतर्गत रंजक परीक्षा, खेळ, गायन, वादन, नृत्‍य, मिमिक्री आणि कला यांचे अद्‍भुत सादरीकरण करण्याची संधी मिळणार आहे.

या कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांना संगीत, नृत्य, कला, क्रीडा आणि शैक्षणिक यापुरते मर्यादित न ठेवता विविध क्षेत्रात त्यांच्या अंगभूत कलागुणांना अभिव्यक्त करण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी व्यासपीठ प्रदान करणारा ठरेल. त्यांच्या सर्जनशीलता, आत्म-अभिव्यक्तीला प्रोत्साहन देईल. संघभावना, शिस्त आणि आत्मविश्वास निर्माण करणारा ठरणार आहे.

विद्यार्थ्यांमध्ये अपवादात्मक प्रतिभा उजळविण्यासाठी सहाय्यतादेखील करणार आहे. परीक्षकांकडून मिळणाऱ्या मार्गदर्शनातून विद्यार्थ्यांना भरपूर काही शिकायला मिळणार आहे. स्‍वतःचे व शाळेचे नावलौकिक वाढविण्याची संधी देताना उज्‍ज्‍वल भविष्यासाठी प्रोत्‍साहन देणारा हा उपक्रम ठरेल, असा विश्‍वास आयोजकांनी व्‍यक्‍त केला आहे.

‘नाशिक गॉट टॅलेंट’ कार्यक्रमाची वैशिष्ट्ये

- शाळेसाठी आणि विद्यार्थांसाठी कार्यक्रम विनामूल्य असणार आहे

- यानिमित्त शाळेमध्ये छोटे गेटटुगेदर होईल

- मुलांमधील एकोपा वाढेल

- विद्यार्थ्यांना गुणकौशल्‍ये सादर करण्यासाठी व्‍यासपीठ मिळेल

- मुलांच्या आत्मविश्वासात वाढ होईल

- एकमेकास सहकार्य करण्याची भावना वाढीस लागेल

- कार्यक्रमात सर्वांना सामावून घेतले जाईल

- जिंकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आकर्षक बक्षिसे दिले जातील, ‘लकी ड्रॉ’मार्फत इतरही अनेक बक्षिसे देण्यात येतील

शाळेसाठी आवश्यक बाबी

- शाळेत मोठा स्टेज/हॉल असावा

- स्टेज/हॉलमध्ये वीजपुरवठा असावा

- कला स्पर्धा प्रकार- गायन, वादन, सोलो डान्स, ग्रुप डान्स, मिमिक्री, एकपात्री प्रयोग, फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा, चित्रकला, रांगोळी व इतर कला

- ज्या कला प्रकारात मुले भाग घेणार असतील त्याची तयारी त्यांनी आधीच करून ठेवावी

- असे असतील गट ः चौथी-पाचवी, सहावी ते आठवी, नववी-दहावी

- वेळेचे बंधन असल्याने प्रत्येक कला प्रकारात भाग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्राथमिक पातळीवर निवड करून प्रत्येक कला प्रकारात जास्तीत जास्त चार ते पाच विद्यार्थी निश्‍चित करावे