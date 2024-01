नाशिक : शालेय जीवनात अभ्यासासोबत कलात्‍मकता जोपासणेही तितके महत्त्वाचे ठरते. शाळकरी विद्यार्थ्यांना आपल्‍यातील कला-गुणांचे सादरीकरण करण्याची संधी उपलब्‍ध करून देताना त्‍यांचा बक्षीसांनी सन्‍मान केला जाणार आहे.

त्‍यासाठी गीतगुंजन म्‍युझिकल बँडतर्फे शाळांमध्ये ‘नाशिक गॉट टॅलेंट’ उपक्रमाचे आयोजन केले आहे. ‘सकाळ’ माध्यम समूहाचे या उपक्रमाला माध्यम प्रायोजकत्व लाभले असून, यानिमित्त विद्यार्थ्यांमधील दडलेल्‍या गुणांना व्‍यासपीठ मिळेल.

या आठवड्यात पोद्दार इंटरनॅशनल स्‍कूल, नवजीवन पब्लिक स्‍कूल या दोन शाळांमध्ये कार्यक्रम पार पडेल. (Nashik Got Talent will be staged in school Activities at Podar International Navjeevan Public School)