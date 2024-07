Server Down : सर्व्हरडाऊनचा शासकीय कार्यालयाला फटका; पंचवटी विभागीय कार्यालयातून दाखले मिळण्यास विलंब

Server Down : आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे वेगवान डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग सर्वत्र होत असताना या तंत्रज्ञानात बिघाड झाल्यास कामे ठप्प होत आहेत. असाच काहीसा अनुभव पंचवटीतील महापालिकेच्या विभागीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना येत आहे. कार्यालयात महिन्याभरापासून सर्व्हरडाऊनची समस्या होत असल्याने जन्म व मृत्यूचे दाखल देण्यासह इतर कामांना विलंब होत आहे. (government office delay in getting documents due to Server down from Panchavati divisional office )