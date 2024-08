Dada Bhuse : सीसीटीव्ही फुटेजद्वारे दोषींवर कारवाई करणार : पालकमंत्री दादा भुसे

Dada Bhuse : बांगलादेशातील हिंदूंवर झालेल्या अत्याचाराविरोधात पुकारण्यात आलेल्या नाशिक बंददरम्यान निर्माण झालेल्या तणाव प्रकरणी घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात येतील. यात दोषी असलेल्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले. या प्रकरणी आतापर्यंत सहा गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. कोणीही कायदा हातात घेऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले. (Dada Bhuse statement of Action will be taken against culprits through CCTV footage )