Nashik News : तोरंगण येथील आरोग्यपथकाची इमारत ठरली शोभेची बाहुली! सहापैकी एकच कर्मचारी, इमारतही वर्ग झाली नसल्याने नासधूस

Health Care Team Building at Torangan : या आरोग्य केंद्रात कर्मचारी नसल्याने येथील ग्रामस्थांना उपचारासाठी ठाणापाडा व हरसूल गाठावे लागत आहे.

Health team building lying unused since 2015 due to lack of staff. esakal