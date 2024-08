Nashik Monsoon Rain Update : इगतपुरीत पावसाची दमदार आगमन; सरासरीकडे वाटचाल! 24 तासात 115 मिमी पाऊस

Arrival of fog due to heavy rains in the city and Kasara Ghat area along with Igatpuri taluka. esakal

इगतपुरी : पावसाचे माहेरघर म्हणून ओळख असणाऱ्या इगतपुरी शहरासह घोटी व तालुक्यात दुसऱ्या टप्यात पावसाचे जोरदार आगमन झाले आहे. असुन सलग दोन दिवसापासुन संततधारेसह मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. या पावसामुळे पारंपारिक सरासरी पाऊस गाठेल अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. इगतपुरीत शनिवारी ११५ मिलीमीटर पाऊस पडला. जिल्ह्यातील सर्वाधिक पावसाचा भाग समजल्या जाणाऱ्या इगतपुरी तालुक्यात पावसाने सर्वत्र दमदार आणि समाधानकारक पाऊस झाल्याने सर्वानीच या पावसाबाबत समाधान व्यक्त केले आहे. (Nashik Heavy arrival of rain in Igatpuri)