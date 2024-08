SAKAL Exclusive : नागरिकांचा निष्काळजीपणा, प्रशासनाची धरसोडवृत्ती; मुसळधार पावसाने शहरातील पायाभूत सुविधांचे पितळ उघडे

Flooded water due to rain. Workers cleaning the plastic waste that has flown on the chamber at Nehru Chowk esakal

विक्रांत मते SAKAL Exclusive : विश्रांतीनंतर पावसाचे जोरदार कमबॅक झाले. परंतु या दोन दिवसांच्या कोसळधारेने शहरातील पायाभूत सुविधांचे पितळ उघडे पाडले. अर्धा तासाच्या पावसाचे पुढचे पाच ते सहा तास शहराला वेठीस धरले. कुठे वाहतूक ठप्प, तर कुठे पाणी विसर्गाला मार्ग नसल्याने नागरिकांच्या घरात पाणी शिरले. या मागच्या सर्व कारणांचा शोध घेतल्यानंतर प्रशासनाची धोरण अवलंबिण्याची धरसोडवृत्ती जेवढी जबाबदार तेवढाच नागरिकांचा निष्काळजीपणा नागरिकांचादेखील दिसून आला. (Heavy rains exposed infrastructure of city)