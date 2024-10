Nashik Crime : वाहनांमध्ये अवैध गॅस भरणारा अड्डा पोलिसांकडून उद्ध्वस्त; खडकाळी सिग्नल परिसरातील कारवाई

जुने नाशिक : खडकाळी सिग्नल भागात अवैधरीत्या वाहनात घरगुती गॅस भरणा करणारा अड्डा पोलिसांनी उद्ध्वस्त केला. सुमारे १३० घरगुती गॅस सिलिंडर, इलेक्ट्रिक मोटर आणि इलेक्ट्रिक वजन काटा असा सुमारे २ लाख ६४ हजारांचा मुद्देमाल घटनास्थळावरून हस्तगत केला. खडकळी सिग्नल जवळच्या मिल आवारास लागून दोन पत्र्यांच्या शेडमध्ये अवैधरीत्या वाहनांमध्ये घरगुती गॅस भरणा केला जात होता. उपनगर आणि अंबड पोलिस ठाणे अंतर्गत येणारे चुंचाळे पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक प्रभाकर सोनवणे यांना माहिती मिळाली. (Illegal gas filling station in vehicles demolished by police action in Khadkali signal area )