Nashik Traffic Issue : पाथर्डी फाटा चौकाला अवैध पार्किंगचा विळखा; वाहनचालक, नागरिकांना मनस्ताप

इंदिरानगर : सध्या सुरू असलेल्या उड्डाणपुलाच्या काँक्रिटीकरणामुळे वारंवार वाहतूक कोंडीने त्रस्त नागरिकांना पाथर्डी फाटा चौक परिसर आणि सर्व्हिस रस्त्यावर खासगी वाहनांच्या अवैध पार्किंगमुळे मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. उड्डाणपूल काँक्रिटीकरणामुळे सध्या स्प्लेंडर हॉलपासून पुढचा रस्ता एकेरी करण्यात आला आहे. त्याचा ताण थेट गरवारेपर्यंत वाहतुकीवर पडत आहे. स्टेट बँक चौकातील उड्डाणपुलावर चढण्याच्या रॅम्पचा उपयोग करून सिडको बाजूच्या सर्व्हिस रस्त्यावर वाहने उतरतात. (Illegal parking at Pathardi Phata Chowk by illegal drivers causing distress to citizen )