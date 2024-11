Nashik Crime : साडेसात लाखाचा अवैध दारू साठा जप्त; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपनगर पोलिसांची कारवाई

Police Inspector Jitendra Sapkale and officers while counting the bottles of liquor seized in a raid here. esakal

नाशिक रोड : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत जेलरोड, सातभाई नगर येथे यो यो वाईन शॉपच्या पाठीमागे एका गाळ्यात अवैध दारू साठा उपनगर पोलिसांनी जप्त केला असून माजी नगरसेवक अशोक सातभाई आणि अश्विन सातभाई यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली आहे. जेलरोड येथील यो यो वाईन्सच्या मागे अवैध मद्य साठा असल्याची बातमी उपनगरचे पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र सपकाळे यांना मिळाली. (Illegal stock of liquor worth seven lakh seized action of suburban police in wake of elections )