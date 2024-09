SAKAL Exclusive : दररोज एकानी शहरामध्ये उचलले टोकाचे पाऊल! 8 महिन्यांत 253 जणांनी स्वत:च कापली आयुष्याची दोरी

SAKAL Exclusive : शहरात गेल्या आठ महिन्यांतील २४४ दिवसांमध्ये २५३ जणांनी विषप्राशन वा गळफास लावून घेत आपल्या आयुष्याची दोरी स्वत:च कापली आहे. आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारणाऱ्यांत १० टक्के प्रमाण हे अल्पवयीन मुला-मुलींचे तर, ८० टक्के प्रमाण हे २० ते ५० या वयोगटातील आहे. तरुण वर्ग आत्महत्येच्या मार्गावर जाण्यामागे त्यांच्यासमोरील ताण-तणावाची स्थिती भीषण नसली तरी चिंताजनक आहे. (In 8 months 253 people take extreme step in city)