Nashik Crime : कैद्यानेच कटरने स्वत:ला घेतले वार करून; मध्यवर्ती कारागृहातील घटना

नाशिक : नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात गंभीर गुन्ह्यातील दोघा कैद्यांनी अंगझडतीवरून हुज्जत घातली. त्यावेळी एका कैद्याने त्याच्याकडील कटरने स्वत:च्या मानेवर वार करून घेतले. याप्रकरणी नाशिकरोड पोलिसात दोघा कैद्यांविरोधात गुन्हा केला आहे. (Incident in Central Jail where inmates himself stabbed with cutter )