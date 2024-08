Nashik Road Railway Station : रेल्वेस्थानकाला बॅटरी कारची प्रतीक्षा; प्रवाशांची गैरसोय

Nashik Road Railway Station : नाशिक रोड रेल्वे स्थानकाला बॅटरी कारची अनेक वर्षापासून प्रतीक्षा आहे. मध्य रेल्वेच्या भुसावळ रेल्वे स्थानकात अनेक ठिकाणी बॅटरीकार उपलब्ध आहे. मात्र नाशिक रोड येथे बॅटरी कार उपलब्ध नसल्याने अनेक प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. आगामी कुंभमेळा आणि प्रवाशांना देण्यात येणाऱ्या दर्जात्मक आणि गुणात्मक सेवांमध्ये बॅटरी कारचा समावेश करावा, अशी मागणी सध्या प्रवासी करीत आहे. ( Inconvenience of passengers waiting for battery car at railway station )