Nashik Flowers Market : ‘श्रावणा’ मुळे फुलांच्या मागणीत वाढ! झेंडूचे भाव घसरले तर मोगरा, निशिगंधचा दर दुप्पट

Nashik Flowers Market : श्रावण महिन्यात अनेक धार्मिक व पूजा विधी असल्यामुळे फुलांची मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. सध्या बाजारात झेंडू, मोगरा व निशिगंधा फुलांना नागरिकांकडून खरेदीसाठी अधिक प्राधान्य दिले जाते. झेंडूची आवक वाढल्यामुळे गेल्या महिन्याच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. तर मोगरा, निशिगंध यांच्या किमतीमध्ये दुप्पटहून अधिक वाढ झाली आहे. (increase in demand for flowers due to Shravan)