Nashik Vidhan Sabha Election 2024 : भयमुक्त नांदगावसाठी उमेदवारी; समीर भुजबळ यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

मनमाड : मी आमदार व्हायलाच पाहिजे, अशी काय अपेक्षा नाही. फक्त भयमुक्त नांदगाव तालुक्यासाठी आपण अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवीत आहोत. महायुतीत अडचण निर्माण होऊ नये, म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मुंबई अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. जनतेच्या आग्रहाखातर उमेदवारी करणार असून, तालुक्याच्या विकासाचे व्हिजन घेऊन निवडणुकीला सामोरे जात आहे, अशी माहिती माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी येथे गुरुवारी (ता. २४) दिली. (Information about Samir Bhujbal candidacy for fearless Nandgaon in press conference )