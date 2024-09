Nashik Police : पोलिस आयुक्तांकडून जुलूस मार्गाची पाहणी

Commissioner of Police Sandeep Karnik and Faujphata while inspecting the procession route. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Nashik Police : पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, पोलिस उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून जुलूस आणि गणेश विसर्जन मिरवणूक मार्गाची पाहणी करण्यात आली. दरम्यान शनिवार (ता.७) रोजी रात्री उशिरा पोलिसांकडून जुने नाशिक परिसरात संचलन केले. सोमवार (ता.१६) रोजी ईद-ए-मिलाद साजरी होणार आहे. हजरत मोहम्मद पैगंबर यांच्या स्मृतिपित्यर्थ ईद-ए-मिलाच्या दिवशी जुलूस काढण्यात येत असतो. (Inspection of procession route by Police Commissioner in old nashik )