Nashik News : अत्यावश्यक कामांचे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्याच्या सूचना

Nashik News : विधान परिषद नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक असल्याने त्याअनुषंगाने आचारसंहिता लागू झाली आहे. मात्र आचारसंहितेच्या कालावधीमध्ये महत्त्वाची कामे रखडल्याने नाशिक महापालिकेला अत्यावश्यक कामांचे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. (Instructions for sending proposal for essential work to State Govt)