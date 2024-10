Nashik Crime : किराणा दुकानदारावर खंडणीसाठी कोयत्याने हल्ला; जयभवानी रोडवरील घटना

नाशिक : नाशिकरोडच्या जयभवानी रोडच्या भालेराव मळ्यातील किराणा दुकानदारास संशयित टोळक्याने दिवसाला हजार रुपयांच्या खंडणीची मागणी करीत डोक्यात बंदुकीच्या बटने फटका मारून, कोयत्याने वार करीत गंभीर जखमी केले. याप्रकरणी उपनगर पोलिसात संशयित टोळक्याविरोधात खंडणीसह प्राणघातक हल्ल्या केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ( Jai Bhavani Road incident with attack on grocer shopkeeper for extortion )