Jitendra Awad on Ajit Pawar: अजित पवार इतकी वर्षे झोपले होते का? जितेंद्र आव्हाड यांचा हल्लाबोल; लोकप्रिय योजनांमुळे राज्याची तिजोरी रिकामी

नाशिक : सिंचन घोटाळ्यांच्या कागदपत्रांवर (कै.) आर. आर. पाटील यांची सही होती, त्यांनी माझा केसाने गळा कापला, असे वक्तव्य करणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी समाचार घेत इतकी वर्षे ते झोपले होते का, असा हल्लाबोल केला आहे. अजित पवारांना हे आता आठवले का? २०१९ च्या निवडणुकीत का नाही आठवले? असे प्रश्न आव्हाड यांनी उपस्थित केले. (Jitendra Awhad on ajit pawar state exchequer is empty due to popular schemes )