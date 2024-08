Nashik PESA Morcha: ...अन्यथा 15 सप्टेंबरनंतर राज्यभर आंदोलन; पेसा भरतीप्रकरणी जे. पी. गावित यांचा राज्य शासनाला इशारा

Nashik indefinite hunger strike over PESA recruitment is finally over esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied Nashik PESA Morcha : पेसा भरतीप्रकरणी राज्य शासनाचे वकील काम करत असून, लवकरच यातून मार्ग निघेल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. त्यामुळे बेमुदत आंदोलन मागे नाही, तर स्थगित केले आहे. शासनाला यासाठी १५ सप्टेंबरचा अल्टिमेटम दिला असून, तोपर्यंत नियुक्त्या न मिळाल्यास राज्यभर आंदोलन केले जाईल, असा इशारा माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी दिला. आदिवासी आयुक्त कार्यालयात बेमुदत उपोषणास बसलेले गावित, भास्कर गावित, चिंतामण गावित यांसह उपोषणकर्त्यांची गुरुवारी (ता. २९) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत बैठक झाली. (JP gavit Statement of After 15th September agitation across state ) Loading content, please wait...