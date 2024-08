Nashik Heavy Rain : दमदार पावसाने दिलासा, विहिरींना पाणी; खरिपासह रब्बीसाठीही दिलासा

Nashik Heavy Rain : तालुक्यासह कसमादे परिसरात गेल्या दोन दिवसापासून झालेल्या दमदार पावसामुळे खरिपाच्या पिकांना दिलासा मिळाला आहे. रिमझिम व भिज पावसामुळे अनेक ठिकाणी विहिरींना पाणी उतरण्यास सुरवात झाली आहे. पुरपाण्याने कसमादेतील विविध पाणीपुरवठा योजनांचे जलसाठे ओव्हरफ्लो होत आहेत. पावसाच्या आगमनाने शेतकऱ्यांसह सर्वच घटकांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे. जूनच्या चांगल्या सुरवातीनंतर पावसाने ओढ दिली होती. (Kharif crops and Rabi grown with heavy rain in district )