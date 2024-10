Nashik Vidhan Sabha Election 2024 : खोसकर, शिंदे, कांदेंचे शक्तिप्रदर्शनातून अर्ज; जिल्ह्यात 45 अर्ज दाखल

For the Igatpuri-Triambakeshwar assembly election, Mahayuti candidate Hiraman Khoskar filed his application while holding a rally with his supporters. esakal

नाशिक : जागावाटपाचा तिढा कायम असताना शुक्रवारी (ता. २५) जिल्ह्यात १० इच्छुकांनी अर्ज दाखल केले. इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर, देवळालीतून वंचित बहुजन आघाडीचे महानगरप्रमुख अविनाश शिंदे, तर निफाडमधून प्रहार जनशक्ती पक्षाचे गुरुदेव कांदे यांनी शक्तिप्रदर्शन करीत उमेदवारी अर्ज दाखल केले. जिल्ह्यात आतापर्यंत एकूण ४५ उमेदवारांचे अर्ज दाखल झाल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या निवडणूक शाखेने दिली.