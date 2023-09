Nashik Kumbh Mela: वाराणसीच्या धर्तीवर सिंहस्थाचे नियोजन; सिंहस्थ कमिटीच्या बैठकीत निर्णय

By

Nashik Kumbh Mela : २०२७-२८ मध्ये नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळा होणार असला तरी त्यापूर्वी उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथे २०२५ कुंभमेळा पार पडणार आहे. कुंभमेळ्याच्या तयारीचा भाग म्हणून तेथे पायाभूत विकासाच्या कामांना सुरवात झाली आहे.

नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये विशेष करून गोदावरी नदीच्या परिसरात कुंभमेळ्याची कामे करण्यापूर्वी वाराणसी येथील कामांचा अभ्यास करण्यासाठी महापालिकेतील अभियंत्यांचे पथक जाणार असून, वाराणसीच्या नियोजनानुसारच नाशिकमध्ये कामांचे नियोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Nashik Kumbh Mela Simhastha planned on lines of Varanasi Decision in Simhastha Committee meeting)

( लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये )

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने पायाभूत सेवा- सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिकेत आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंहस्थ कमिटीची बैठक पार पडली.

त्यात निर्णय घेण्यात आला. २०२७ व २८ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत असून, कुंभमेळ्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागणार आहेत. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त होतो.

निधीसाठी महापालिकेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी सिंहस्थ आराखडा समन्वय समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीने विभागप्रमुखांना सिंहस्थासाठी लागणारा निधी व प्रकल्पांची माहिती मागविली.

४३ विभागांकडून प्रारूप आराखडा सादर करण्यात आला. जवळपास सर्वच विभागांच्या आराखड्यात त्रुटी आढळल्या. बांधकाम विभागाने आराखडा सादर करताना अवास्तव प्रस्तावांचा समावेश केला आहे.

विभागांचा असमन्वय, साधूग्रामचे भूसंपादन, रिंगरोडबाबत स्पष्टता नसणे, साधूग्रामसाठी किती जमीन लागेल या संदर्भातील माहिती आराखड्यात समाविष्ट नाही.

जवळपास आठ हजार कोटींच्या वर प्रकल्पांची किंमत गेल्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी मिळेल की नाही, याबाबत साशंकता असल्याने अत्यावश्यक कामांचाच आराखड्यात समावेश करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

घाट विकास, गोदा प्रदूषणमुक्तीला महत्त्व

कुंभमेळ्यासाठी देशभरातून भाविक, साधू व महंत येतात. त्यांना सेवा-सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त होतो. निधीच्या माध्यमातून सुविधा पुरविताना नियोजन करणे आवश्‍यक असते.

२००३ व २०१५ मध्ये पार पडलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनानुसार आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेश येथील वाराणसी येथे २०२५ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे.

तेथे कशाप्रकारे उपाययोजना केल्या. त्याच्या पाहणीसाठी महापालिकेतील अभियंत्यांचे पथक अभ्यास करण्यासाठी पाठविले जाणार आहे.

वाराणसीच्या धर्तीवर नाशिकमधील गोदाघाटाचा विकास केला जाणार आहे. घाट विकास, गोदावरी प्रदूषणमुक्ती, मलनिस्सारण केंद्राचे सक्षमीकरण याला अधिक महत्त्व दिले जाणार आहे.