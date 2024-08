Nashik Cyber Crime : सावधान! क्रेडिट कार्डसाठी केवायसी करणे पडले महागात; सायबर भामट्याने घातला सुमारे 4 लाखांचा गंडा

Nashik Cyber Crime : आयसीआयसीआय बँकेच्या क्रेडिट कार्ड विभागातून बोलत असल्याचे भासवून संशयित सायबर भामट्याने बँकेचे नवीन क्रेडिट कार्ड ऑफर केले. तसेच, त्यासाठी केवायसीचा बहाणा करून लिंक पाठविली आणि त्यामाध्यमातून भामट्याने मोबाईलचा ताबा घेत ऑनलाईन ३ लाख ८५ हजार रुपये काढून घेत गंडा घातला आहे. वाहनचालकाचे काम करणाऱ्या व्यक्तीची फसवणूक झाली असून याप्रकरणी नाशिकरोड पोलिसात आयटी ॲक्टअन्वये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (KYC for credit cards scam of about four lakhs made by cyber criminal)