Yeola Lasalgaon Constituency: येवला मतदारसंघ शिवसेनेसाठी सोडावा; हक्काचे 50 हजार मतदार असल्याने मतदारसंघ शिवसेनेला सोडा

Officials demanding that Yevla constituency should be left to Shiv Sena to Chief Minister Eknath Shinde. In the second photo, activists who have gone to Mumbai. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied येवला : येवला-लासलगाव मतदारसंघात शिवसेनेची पारंपरिक ५० हजार मते आहेत. त्यामुळे हा मतदारसंघ शिवसेनेला सोडावा, अशी मागणी येथील शेकडो पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांनी सोमवारी (ता. २०) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. या मतदारसंघातून पक्षाकडून लढण्यासाठी सक्षम उमेदवार इच्छुक आहेत, त्यामुळे पक्षाने याचा विचार करावा, असेही शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून दिले. (Leave Yeola Constituency to Shiv Sena Hundreds of office bearers demand from Chief Minister Shinde ) Loading content, please wait...