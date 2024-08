Teacher Recruitment : शिक्षक भरतीसाठी यादीला मिळाला मुहूर्त! 4879 पदांसाठी 7805 उमेदवारांची यादी जाहीर

Teacher Recruitment : पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक भरतीसाठी पात्र विद्यार्थ्यांची दुसरी यादी जाहीर करण्याला बहुप्रतिक्षेनंतर मुहूर्त मिळाला आहे. खासगी अनुदानित संस्थांतील ४ हजार ८७९ पदांसाठी ७ हजार ८०५ उमेदवारांची यादी जाहीर झाली आहे. आता संस्थास्तरावर मुलाखतीच्या माध्यमातून पात्र उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे. यापूर्वीची शिक्षक भरतीची पद्धत मोडीत काढत आता पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक भरतीचा मार्ग निवडला आहे. (list for teacher recruitment has been released for 4879 posts of 7805 candidate )