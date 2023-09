By

Nashik Market Watch : गेल्‍या दहा वर्षांत सह्याद्री सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलने हृदयरोग उपचारांमध्ये महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. हृदयाविकाराशी निगडित सुमारे ३० हजारांहून अधिक प्रक्रिया, शस्‍त्रक्रिया केल्‍या आहेत.

रुग्‍णांना विस्तारित सेवा देण्याच्‍या उद्देशाने रुग्‍णालयात दुसरी कॅथलॅब लवकरच कार्यान्वित होत असल्याची माहिती वरिष्ठ सहाय्यक उपाध्यक्ष संजय चावला यांनी दिली.

दोन कॅथलॅब असणारे राज्‍यातील पहिले रुग्‍णालय ठरेल, असे त्‍यांनी नमूद केले. (Nashik Market Watch 2nd Cathlab at Sahyadri Hospital Soon 30 thousand heart procedures surgeries in 10 years)

श्री. चावला म्‍हणाले, की उत्तम तज्ज्ञांची टीम, आधुनिक तंत्रज्ञान, पारदर्शकता, आपुलकीची वागणूक आदींमुळे उत्तर महाराष्ट्रातील नागरिकांचा विश्वास संपादन केल्याने रुग्‍णालयाची यशस्‍वी वाटचाल सुरू आहे.

सह्याद्री हॉस्पिटलमधील हृदयरोग संबंधित तज्ज्ञांच्या टीममध्ये शल्‍यचिकित्‍सक म्‍हणून डॉ. राहुल कैचे व हृदयरोग तज्‍ज्ञ म्हणून डॉ. आशुतोष साहू, डॉ. हिरालाल पवार, डॉ. प्रशांत पवार पूर्णवेळ सेवा देतात.

सोबतच डॉ. श्रीपाल शहा, इंटरव्हेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट हे मेंदूच्या रक्तवाहिन्यांचे आजारांचे उपचारही कॅथलॅबमध्ये करतात.

तसेच, डॉ. अतुल पाटील, डॉ. महेश आहेर, डॉ. सुरेश सूर्यवंशी, डॉ. राजेंद्र देशमुख, डॉ. शीतल हिरण, डॉ. चिन्मय कुलकर्णी, डॉ. सीमा नक्षणे, डॉ. आनंद पारख, डॉ. गौरव वर्मा, डॉ. गौरव ठाकरे, डॉ. कौस्तुभ महामने, डॉ. सचिन पाटील, डॉ. गिरीश काळे, डॉ. अमित चौधरी आदी डॉक्‍टर रुग्‍णालयाला आवश्‍यकतेनुसार भेट देतात.

हृदयविकाराचा झटका येऊन रुग्‍ण दाखल झाल्यावर काही मिनिटांत प्रक्रिया सुरू होणारी ‘डोअर टू निडल’ व ‘डोअर टू बलून’ प्रणालींचे पालन केल्याने अनेक रुग्णांचे प्राण वाचले.

डॉ. आशुतोष साहू म्हणाले, की सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये आधुनिक आयव्‍हीयूएस मशिन उपलब्ध असून, हृदयरोग निदानासाठी मशिन अचूक मार्गदर्शक, सुरक्षित आणि खात्रीशीर माहिती देणारे नवीनतम तंत्रज्ञान आहे.

डॉ. हिरालाल पवार म्‍हणाले, की दुसरी कॅथलॅब कार्यान्वित झाल्यावर अधिक प्रभावीपणे असंख्य रुग्णांवर उपचार करणे शक्‍य होईल. नाशिकसह धुळे, जळगाव, नंदुरबार, नगर, ठाणे, नवी मुंबई येथील रुग्‍णांना आधार मिळेल.