Nashik Drug Case: जायभावेकडे सापडला पावणेतीन लाखांचा MDचा साठा! पुन्हा मुंबईपर्यंत धागेदोरे; 25 पर्यंत कोठडीत वाढ

नाशिक : शहरात एकापाठोपाठ एक एमडीचे (मॅफेड्रॉन) टोळ्या उघडकीस आल्यानंतरही शहरात एमडीची विक्री सुरू होती. संशयितांनी दोन महिन्यांपूर्वी सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल करीत थेट पोलिसांनाच आव्हान दिले असता, त्या दोघांच्या मुसक्या आवळल्या.

तर, त्यांना एमडी पुरविणाऱ्या अनंत जायभावे याच्या अटकेनंतर त्याच्याकडूनही २ लाख ७० हजारांचा ५४ ग्रॅम एमडी जप्त करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या टोळीच्या एमडीचे धागेदोरे मुंबईपर्यंत जात असल्याने शहर पोलिसांच्या अंमली पदार्थविरोधी पथक त्या दिशेने तपास करीत आहे. (Nashik MD Drug Case stock worth three lakh found with Jaibhave Threaded again to Mumbai Increase in custody up to 25 crime)