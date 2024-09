MGNREGA News: मनरेगाच्या कामांना रोजगार मिळेना! रोजगार हमीचे अडीच कोटी रुपये थकीत; रोजंदारी वाढूनही मजुरांच्या संख्येत घट

नाशिक : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत काम केलेल्या मजुरांना २८ जुलैपासून रोजंदारीचे पैसे मिळालेले नाहीत. दिवसाला २९७ रुपयांप्रमाणे मजुरी मिळत असतानाही केवळ वेळेवर पैसे मिळत नाहीत म्हणून रोजगार हमीला आता रोजगार शोधण्याची वेळ आली आहे. (MGNREGA works do not get employment)