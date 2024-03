Rajaram Pangavane-Patil presenting his position regarding the demands in the meeting held in the presence of the directors of the institute. Neighbors General Secretary of 'Mavipra' organization Adv. Nitin Thackeray, Vijay Naval-Patil and office bearers of other organizations. esakal

नाशिक Chandrakant Patil : निकष पूर्ण करणाऱ्या सर्व महाविद्यालयांना अनुदान : मंत्री चंद्रकांत पाटील Chandrakant Patil : सद्यःस्‍थितीत राज्‍यातील सुमारे एक हजार ३०० महाविद्यालयांना पूर्ण अनुदान मिळत असून, त्‍यात आणखी सुमारे ७०० महाविद्यालयांची भर पडली आहे.