नाशिक : भाजपच्या पहिल्या यादीमध्ये नाव न आल्याने ‘नाशिक मध्य’च्या आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी सोमवारी (ता. २१) शहरातील जवळपास दहा नगरसेवकांना बरोबर घेऊन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेत शक्तिप्रदर्शन केले. प्रदेशाध्यक्षांकडून सबुरीने घेण्याचा सल्ला देताना दुसऱ्या यादीत नाव येईल, असे आश्वासन दिले. भाजपने रविवारी (ता. २०) ९९ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली. (MLA Farande assurance of inclusion in second list of in Mumbai )