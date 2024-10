Dinkar Patil entering the party in the presence of MNS chief Raj Thackeray. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









नाशिक : भारतीय जनता पक्षाचे ज्‍येष्ठ नेते दिनकर पाटील यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत प्रवेश केला आहे. बुधवारी (ता.२३) मुंबईत त्‍यांचा प्रवेश सोहळा झाला. यानंतर सायंकाळी मनसेतर्फे जाहीर केलेल्‍या उमेदवारांच्‍या यादीत दिनकर पाटील यांना नाशिक पश्‍चिम मतदार संघातून उमेदवारी जाहीर केली आहे. आमदार सीमा हिरे यांच्‍या उमेदवारीला विरोध करणाऱ्या पक्षांतर्गत गटामध्ये दिनकर पाटील सक्रिय होते. (MNS flag in hands of Dinkar Patil Party entry in Mumbai candidate for Nashik West announced )