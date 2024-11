नाशिक : जन्‍मदात्‍या आईच्‍या प्रोत्‍साहनातून आठवर्षीय मुलीचा विनयभंग आजोबा, सावत्र पित्‍याने केल्‍याची धक्‍कादायक घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी मुलीच्‍या वडिलांनी इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात धाव घेत संशयितांविरुद्ध फिर्याद दिली आहे. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांकडून कसून तपास केला जातो आहे. इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात दाखल फिर्यादीनुसार पीडित मुलीच्या आईसह तिचा दुसरा पती आणि सासऱ्याविरुद्ध पोक्सोसह विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला आहे. (Molestation of minor girl encouraged by mother at indira nagar )