Nashik Monsoon Crisis : तालुक्यात आतापावेतो जेमतेम ३५ टक्के पाऊस झाला असून मृग नक्षत्र कोरडे गेले आहे. आद्र नक्षत्रात तालुक्यात पावसाने तुरळक स्वरूपात हजेरी लावली.

यामुळे तालुक्यातील ६० टक्के पेरण्या झालेल्या क्षेत्रावर पावसाअभावी दुबार पेरणीचे संकट ओढवले आहे. यामुळे तालुक्यातील शेतकरी दमदार पावसाच्या प्रतिक्षेत आहे. (Nashik Monsoon Crisis second crisis over sowing in Nandgaon taluka 40 percent of sowings stalled)

नांदगाव तालुक्यात आतापावेतो जेमतेम ३५ टक्के पाऊस झाला आहे. मृग, आद्र, पाठोपाठ पुनर्वसू नक्षत्रे कोरडे जात असताना काही ठिकाणी तुरळक पाऊस पडत आहे तर यामुळे पेरण्या झालेले क्षेत्रातील खरीप पिक धोक्यात येण्याची भीती सतावत असल्याने शेतकऱ्याचे आभाळाकडे लक्ष लागले आहे.

तुरळक पावसाच्या हजेरीने तालुक्यातील खोळंबलेल्या पिकांच्या पेरण्यांना वेग आला. खरा मात्र एकूण खरिपाच्या ६३ हजार ८४० क्षेत्रापैकी पैकी ३७ हजार २७४ हेक्टरी एवढ्याच क्षेत्रात प्रत्यक्षात पेरण्या झाल्यात.

त्यामुळे एकूण क्षेत्राच्या ६० टक्के एवढ्याच क्षेत्रात पेरण्या झाल्याचे दिसत असले तरी चाळीस टक्क्या एवढ्या पेरण्या मात्र रखडल्या आहेत.

तालुक्यात अजूनही समाधानकारक पाऊस व पेरण्यानंतर लागणारी आवश्यक ओल तयार होत नसल्याने या पेरण्या रखडल्या आहेत. ज्या ठिकाणी पाऊस झाला त्याठिकाणच्या पेरण्यांना पावसाची गरज आहे.

परंतु ज्या ठिकाणी उशिराने पेरण्या झाल्याने त्याठिकाणी उत्पन्नात घट येण्या सोबतच दुबार पेरण्याचे सावट शेतकऱ्यांसमोर उभे ठाकले आहे.

त्यामुळे अजूनही दमदार पावसाची नितांत आवश्यकता आहे. जुलै महिना अर्धा होत आला तरी पावसाचे प्रमाण जेमतेम असल्याने बळिराजाच्या चिंतेत भर पडली आहे. पावसाच्या भरवशावर घाटमाथ्यासह अन्य भागात पेरण्या झाल्यात.

जलसाठे कोरडेठाक

दरम्यान पाऊस लांबल्याने त्याचा परिणाम तालुक्यातील लहान मोठ्या धरणातील जलसाठ्यावर होऊन त्यातील बहुतांशी ठिकाणी जलसाठा कोरडा पडला आहे.

माणिकपुंज आणि नाग्या साक्या धरणातील मृत साठ्यातून नवसारी, शास्त्रीनगर, बोयगाव, खादगाव, धोटाणे खुर्द, लक्ष्मीनगर, भार्डी, हिसवळ खुर्द, पांझन देव, नागापूर, माळेगाव कर्यात आदी दहा गावे व बावीस वाड्यावस्त्या टँकरद्वारे मागणी असलेल्या गावासाठी पाणी पुरवठा करावा लागत आहे.