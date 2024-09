Nashik News : सुरगाण्यात दहाहून अधिक दुधाळ जनावरे दगावली! DBT योजना राबविण्याची मागणी

Nashik News : सुरगाण्यात दहाहून अधिक दुधाळ जनावरे दगावली आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये घबराटीचे वातावरण आहे. शबरी आदिवासी महामंडळ अंतर्गत दुधाळ जनावरे खरेदी एजंट पद्धत बंद करावी. डीबीटी योजना राबवून ज्या लाभार्थींची दुधाळ जनावरे दगावली त्याच्या कारणांचा शोध घ्यावा, या मागणीसाठी सुरगाणा तालुक्यातील सरपंच, सदस्य, वंचित लाभार्थी यांनी अप्पर आयुक्त कार्यालयास निवेदन दिले. (More than ten milch animals died in Surgana)