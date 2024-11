Supriya Sule In Nashik : कांद्याला हमीभाव मिळवून देणार; खासदार सुप्रिया सुळे यांची चांदवडच्या सभेत ग्वाही

MP Supriya Sule speaking at a meeting held on Thursday for the campaign of Mahavikas Aghadi candidate Shirish Kumar Kotwal esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied चांदवड : शेतकऱ्यांचे अश्रू दुर्दैवाने सरकारला दिसत नाहीत. हा देश शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर उभा आहे. शेतकऱ्यांना असे वाऱ्यावर सोडून चालणार नाही. ८४ वर्षांचे योद्धे शरद पवार शेतकऱ्यांसाठी लढत आहेत. कांद्याला हमीभाव मिळविण्यासाठी ही लढाई आहे. प्रत्येक महिला स्वाभिमानाने उभी राहिली पाहिजे. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर सोयाबीन आणि कापसाला सात ते दहा हजार रुपये क्विंटलप्रमाणे भाव दिला जाईल व कांद्याला हमीभाव मिळवून देण्यासाठी मी स्वतः उपोषणाला बसेल. (MP Supriya Sule testimony in meeting of Chandwad that will get guaranteed price for onion) Loading content, please wait...