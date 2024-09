Nashik Crime News : खुनातील संशयित 14 महिन्यांनंतर ताब्यात; सिडकोतील अभिजित सांबरे मृत्यूप्रकरणाचा उलगडा

Crime investigation team arresting the suspect in Abhijit Sambre murder in cidco esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Nashik Crime News : परिसरातील सामाजिक कार्यकर्ते अभिजित सांबरे यांच्या मृत्यू प्रकरणातील संशयित आरोपीला गुन्हे शाखा युनिट दोनच्या पथकाने ताब्यात घेतले आहे. प्रमोद जालिंदर रणमाळे असे ताब्यात घेतलेल्या संशयिताचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सिडकोतील सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र सांबरे यांचा १४ महिन्यांपूर्वी कोपरगाव तालुका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत संशयास्पद मृतदेह आढळला होता. या प्रकरणी कोपरगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता. (Murder suspect in custody after 14 months )