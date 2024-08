NAFED News : नाफेडच्या ‘एमडी’च्या दौऱ्याची गुप्तता; कांदा खरेदीची तिसऱ्यांदा चौकशी

NAFED News : भारतीय राष्ट्रीय सहकारी पणन महासंघ (नाफेड)मार्फत खरेदी झालेल्या अडीच लाख टन कांदा खरेदीच्या चौकशीसाठी व्यवस्थापकीय संचालक नाशिक दौऱ्यावर येऊन गेले. मात्र, त्यांच्या दौऱ्याबाबत कमालीची गुप्तता राखण्यात आली. ‘नाफेड’चे अध्यक्ष जेठाभाई अहिर यांच्यापाठोपाठ केंद्रीय समितीनेही नाशिकचा दौरा केला. गेल्या सहा महिन्यांत तीन वेळा ‘नाफेड’च्या अधिकाऱ्यांनी कांद्याची चौकशी केली. परंतु, एकही अहवाल बाहेर आलेला नाही. (NAFED MD visit to be probed for third time in secrecy of onion purchase )