Nashik News : क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण संस्था संचालक मंडळ पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी सोमवारी (ता. ८) आणखी ९६ नामनिर्देश दाखल करण्यात आले. यातून आत्तापर्यंत दाखल नामनिर्देशपत्रांची संख्या २९६ झाली आहे. मंगळवारी (ता. ९) दुपारी चारपर्यंत नामनिर्देश दाखल करण्याची अखेरची संधी असणार आहे. (Naik Education Institute Election Today is last chance to file nomination)