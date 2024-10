नाशिक : नांदगाव विधानसभा मतदारसंघात महायुतीपाठोपाठ महाविकास आघाडीनेही उमेदवार निश्‍चित केल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष, माजी खासदार समीर भुजबळ यांना अपक्ष उमेदवारीशिवाय पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. त्यादृष्टीने त्यांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. कार्यकर्त्यांनी राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव चालविली आहे. त्यांनी बंडखोरी केल्यास येथे तिरंगी लढत होईल.(Sameer Bhujbal now has only option to fight independently )