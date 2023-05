Nashik News: हृदयद्रावक! 17 दिवसांच्या बाळंतीण आई अन् इंजिनिअर मातेचा मृत्यु

दत्ता खुळे : सकाळ वृत्तसेवा

Nashik News : पांगरी (ता. सिन्नर )येथील संगणक इंजिनिअर सूनबाई व बाळंतीण आईचा मृत्यू झाला आहे. पुण्याच्या खाजगी रुग्णालयात झोपेत ब्रेन अटकचा तीव्र झटका आला. त्यामुळे इंजिनिअर मातेवर उपचार सुरू होते‌.

अवघ्या मातुत्व फुलत असताना सतरा दिवसांत कन्या रत्नाला आई सोडून गेली आहे. (Nashik News 17 days old baby mother and engineer mother died at pune by brain attack nashik news)

इंजिनिअर सूनबाई अन् माता आईच्या निधनाने पांगरी परिसरात हद्यद्रावक घटना आज घडली आहे. पांगरीचे शेतकरी व भारतीय जीवन विमा शाखा नाशिकरोडचे विमाप्रतिनिधी रमेश रंगनाथ निरगुडे यांच्या मुलगा अविनाश निरगुडे पुण्याला मॅकेनिकल्स इंजिनिअर आहे.

त्यांचा विवाह चोंढी ता. सिन्नर येथील शेतकरी भास्कर सोनवणे यांच्या मुलगी शुभांगी यांच्याशी दोन वर्षांपूर्वी झाला. पुण्यात शुभांगी सह पती अविनाश निरगुडे नोकरी करतात. शुंभागी अविनाश निरगुडे (वय 28) ही ला मंगळवारी ता.9 ला मुलगी झाली.

बाळ आई सुखरूप होती. त्यामुळे पुण्यातील घरी आण्यात आले. पाचव्या पाची पुजन करण्यात आले. माहेर सासरच्या मंडळींनी बोलविणयात आले. बाळंतपणाच्या सहाव्या दिवशी शुंभागी मुलींसह झोप होती. त्यावेळी कन्या खुप रडत होती.

त्यामुळे शुभांगी सुक्षूषा करणार्या परिवारातील सदस्य यांना जाग आली. ते शुभांगी कडे गेले तर शुभांगी बेशुद्ध अवस्थेत दिसली. तिच्या तोंडातून फेस बाहेर पडला. त्यामुळे तात्काळ पुण्याच्या ज्युपिटर रुग्णालयात दाखल केले. येथे डाॅक्टरांनी शुभांगी ला झोपेत ब्रेन अटक तीव्र स्वरूपाचा असल्याचे सांगितले.

शुंभागी अन् मुलीची आई चांगली झाली पाहिजे. उपचाराला जो पाहिजे खर्च लागू द्या तिला वाचवा असे निरगुडे परिवाराने डाक्टरांना सांगितले. खर्चिक उपचार पद्धती सुरू करण्यात आली.माहेर सासरच्या मंडळींनी सह नातेवाईक मित्र परिवार सर्व जण प्रसंगात उभे राहिले.

शुंभागी मातुत्व फुलताना अश्रू वाटत मोकळे करत आशेने पाहत होतो. पण तिच्या वैद्यकीय उपचाराचे सर्व प्रयत्न झाले. रुग्णालयातील प्रशिक्षित तज्ञ डॉक्टरांचे प्रयत्न असफल झाले. शुंभागी आज सकाळी साडे अकरा ला सतरा दिवसांच्या कन्येला सोडून गेली आहे.

पांगरीला आज रात्री साडे नऊ च्या सुमारास अंत्यसंस्कार करण्यात आले. इंजिनिअर अन् आईच्या दुःखात जनसागर पांगरीकरांनी पाहिला. शुंभागीचा स्वभाव मनमिळाऊ होता. निरगुडे परिवाराला आपलेपणा जपणारी आमची सूनबाई होती.

वाईट घटना घडली आहे. आई मुलीला सोडून गेली आहे. असे नातेवाईक अनिल निरगुडे यांनी सकाळ प्रतिनिधी ला सांगताना अश्रू अनावर झाले.