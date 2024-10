Nashik NMC: खासगी बँकांमध्ये महापालिका 25 टक्के ठेवी ठेवणार! वित्त विभागाकडील आदेशाच्या आधारे निर्णय; प्रस्तावाला मंजुरी

Nashik NMC : रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने चार वर्षांपूर्वी येस बँकेवर निर्बंध आणल्यानंतर महापालिकेने खासगी बँकांमध्ये ठेवी राष्ट्रीयकृत सरकारी बँकांमध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, चार वर्षांनी पुन्हा प्रशासनाने एकूण ठेवींच्या २५ टक्के ठेवी खासगी बँकांमध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. (NMC will keep 25 percent deposits in private banks)