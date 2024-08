Nashik News : टवाळखोरांचा धुडगूस! तक्रार द्यायला कोणीच धजेना; कान्हेरे मैदानावरील प्रकार

Nashik News : येथील हुतात्मा अनंत कान्हेरे (गोल्फ क्लब) जॉगिंग ट्रॅकवर मद्याच्या नशेतील टवाळखोरांनी धुडगूस घालत काही नागरिकांना दमदाटी करीत त्यांच्याकडून पैसे उकळल्याचा प्रकार घडला होता. यामुळे जॉगिंग ट्रॅकवर आलेल्या नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण होते. पोलिसांनी संशयितांना ताब्यात घेतले. परंतु त्यांविरोधात पोलिसात तक्रार देण्यासाठी कोणीही न आल्याने अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही. (No one complain about money grabbers on Kanhere ground )